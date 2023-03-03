Кулеба: Создание спецтрибунала для РФ поддерживает коалиция из 29 стран

В коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии на сегодня входят уже 29 стран, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после встречи во Львове с коллегами из Нидерландов и Эстонии.

"Если в начале разговор о трибунале не вызывал много энтузиазма и был абстрактным, то сейчас мы уже построили коалицию стран, которая предметно работает над параметрами будущего трибунала" , - сказал Кулеба.

Министр добавил, что среди участников коалиции есть даже одна страна Латинской Америки, и только за месяц количество стран увеличилось на восемь.

Кулеба заявил, что второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.

Как известно, 2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.