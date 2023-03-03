МИД Нидерландов: Россия должна ответить за преступления на украинской земле

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил о необходимости привлечь Россию к ответственности за преступления в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции во Львове.

"Сегодня мы говорили об ответственности, без которой не может быть длительного мира. За все, что Россия сделала на украинской земле, она должна понести ответственность. Все российские военные преступления и преступления против человечности должны быть расследованы и виновные должны быть наказаны" , - сказал Хукстра.

Министр подчеркнул, что Нидерланды являются активным участником этого процесса и присылали команды следователей в Украину, а также входят в коалицию стран по созданию специального трибунала для РФ за преступление агрессии.

"И вместе с нашими партнерами мы также будем расследовать преступления, и особенно похищения украинских детей" , - добавил он.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в коалицию, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии на сегодня входят уже 29 стран.

Как известно, 2 марта Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.