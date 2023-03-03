В Еврокомиссии рассказали о сложных дискуссиях вокруг формата спецтрибунала

Коалиция, которая поддерживает создание специального трибунала для России за преступление агрессии, пока не пришла к согласию относительно его формата и пытается принять во внимание позицию Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время общения с журналистами во Львове на полях конференции United for Justice.

Рейндерс отметил, что в группе из 29 стран, которые обсуждают формат будущего трибунала, есть четкое обязательство привлечь к ответственности виновников преступления агрессии,

"Но каким является решение - об этом идет дискуссия. На данный момент нет общего согласия, каким будет точное решение. Или это специальный, или гибридный трибунал, или другое решение - на столе много возможностей" , - отметил Рейндерс.

Он дал понять, что обсуждение так называемого "гибридного трибунала" не снято с повестки дня несмотря на несогласие Украины.

"Конечно, мы пытаемся принять во внимание запрос Украины настолько, насколько это возможно" , - сказал Рейндерс, добавив, впрочем, что "есть много юридических моментов и это не так легко".

"Есть политические обсуждения среди некоторых государств-членов о том, что лучше сделать, но есть очень много юридических проблем" , - отметил еврокомиссар.

Он выразил надежду на принятие Генассамблеей ООН резолюции в поддержку трибунала, "чтобы продемонстрировать политическую волю" по его созданию.

"Если будет политическая воля - после этого будет легко решить юридические вопросы" , - сказал Рейндерс.

Глава МИД Дмитрий Кулеба ранее на полях конференции заявил, что второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.