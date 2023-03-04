В ISW прокомментировали возможный отход ВСУ из части Бахмута
Аналитики Института изучения войны (ISW) предположили, что Силы обороны, вероятно, готовят контролируемый отход из части Бахмута, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит отчет ISW.
В институте предполагают, что украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута.
Аналитики напоминают, что российские войска ведут бои за захват Бахмута примерно с мая 2022 года и понесли огромные потери в этом процессе.
"Если украинское военное командование посчитает необходимым вывести войска из Бахмута, оно, вероятно, проведет ограниченный и контролируемый отход из особо тяжелых секторов на востоке Бахмута", - говорится в отчете.
Эксперты указывают и на то, что президент России Владимир Путин не коснулся ситуации в Брянской области во время экстренного заседания Совета безопасности России 3 марта.
При этом российские источники широко распространили информацию о том, что Путин собрал заседание, чтобы обсудить антитеррористические меры безопасности в ответ на инцидент в Брянской области, но вместо этого в зачитанном тексте совещания был перечислен ряд привычных тезисов Кремля.
И российский диктатор не воспользовался возможностью, чтобы представить новые цели или средства для российских военных операций в Украине.
Комментируют в отчете института и ситуацию по поводу Запорожской АЭС.
В частности, специалисты отмечают, что российские власти продолжают пытаться представить Россию как единственного безопасного оператора Запорожской атомной электростанции, что, вероятно, ограничит присутствие Международного агентства по атомной энергии на ЗАЭС и заставит де-факто признать российскую собственность на электростанцию.
Ключевые выводы ISW за 3 марта:
- Украинские силы, похоже, создают условия для контролируемого отхода из части Бахмута.
- Российские официальные лица продолжали обнародовать "ограниченную информацию" о вторжении в Брянскую область 2 марта, но не смогли предоставить ясности относительно того, что на самом деле произошло.
- Путин не обсуждал ситуацию в Брянской области на экстренном заседании Совета безопасности России, согласно протоколу заседания.
- Российские власти продолжили попытки представить Россию как единственного безопасного оператора ЗАЭС, чтобы ограничить присутствие МАГАТЭ на станции и заставить де-факто признать российскую собственность на ЗАЭС.
- Российские войска продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Оккупанты также продолжили наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области, поскольку украинские силы, похоже, готовятся к контролируемому отходу по крайней мере из части Бахмута.
- Кремль продолжает усиливать государственный контроль над российской оборонно-промышленной базой.
- Российские оккупационные власти продолжают подготовку оккупированных территорий к российским региональным выборам 10 сентября.