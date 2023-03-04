Генштаб: Силы обороны за сутки отбили более 150 вражеских атак

За минувшие сутки украинские защитники отбили более 150 атак врага на пяти направлениях, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит утренняя сводка Генштаба ВСУ.

"Враг сосредоточивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на них более 150 атак противника".

"Продолжая вооруженную агрессию, российская оккупационная армия ежедневно несет значительные потери в живой силе. Ранее мы сообщали о переполненных медицинских учреждениях временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области.

Тенденция не исчезла - недавно одна из больниц города Горловка получила указание об увеличении койко-мест для приема раненых захватчиков".

За это же время Российская Федерация нанесла 32 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 84 обстрела из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Также за прошедшие сутки враг обстрелял населенные пункты Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Кучеровка, Белокопытово, Стариково, Ходино, Рыжовка, Атинское, Павловка и Рясное на Сумщине и районы около 10 населенных пунктов Харьковской области. Среди них - Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки и Амбарное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник безуспешно вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спирное и Веселое - Донецкой.

Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. В частности, это - Двуречная, Купянск, Крохмальное Харьковской области; Макеевка, Невское, Кременная, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодязи, Северск, Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток окружить город Бахмут. За прошедшие сутки Силы обороны отбили многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка, Богдановка, Бахмут и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Федоровка, Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Клищеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Торецк, Майорск и Северное.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Водяное, Невельское, Марьинка и Победа. Осуществил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 30 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар, Богоявленка и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. На отдельных участках пытается улучшить тактическое положение, создать условия для возобновления наступления. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 25 населенных пунктов, в частности, Времовки, Новоселки, Зеленого Поля Донецкой области и Гуляйполя, Железнодорожного, Гуляйпольского, Волшебного и Каменского Запорожской области; Очакова на Николаевщине и Берислава, Томарино, Казацкого, Белозерки, Днепровского и Херсона. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Также, наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БпЛА различных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.