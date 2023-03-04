Президент Европарламента Метсола приехала с визитом в Украину
Президент Европейского парламента Роберта Метсола приехала с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.
Об этом она написала в Twitter.
"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, которые вдохновили мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - говорится в сообщении.
Метсола не указала, в каком городе находится, но опубликовала фото на фоне оперного театра во Львове.
Позже она также сообщила, что провела встречу со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.
"Будущее Украины - это членство в Европейском Союзе. Мы пройдем весь путь вместе с вами", - написала она.
Стефанчук на своей странице в Facebook сообщил, что на встрече обсуждались санкции против РФ и выполнение рекомендаций по вступлению Украины в ЕС.
Следует отметить, что во Львове в пятницу состоялась конференция United for Justice, на которой выступил президент Владимир Зеленский.
Во Львове также находились ряд европейских гостей, в частности, президент Латвии, министры иностранных дел Нидерландов и Эстонии.