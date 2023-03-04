Президент Европарламента Метсола приехала с визитом в Украину

Президент Европарламента Метсола приехала с визитом в Украину
Фото: twitter

Президент Европейского парламента Роберта Метсола приехала с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в Twitter.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, которые вдохновили мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе", - говорится в сообщении.

Метсола не указала, в каком городе находится, но опубликовала фото на фоне оперного театра во Львове.

Позже она также сообщила, что провела встречу со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

"Будущее Украины - это членство в Европейском Союзе. Мы пройдем весь путь вместе с вами", - написала она.

Стефанчук на своей странице в Facebook сообщил, что на встрече обсуждались санкции против РФ и выполнение рекомендаций по вступлению Украины в ЕС.

Следует отметить, что во Львове в пятницу состоялась конференция United for Justice, на которой выступил президент Владимир Зеленский.

Во Львове также находились ряд европейских гостей, в частности, президент Латвии, министры иностранных дел Нидерландов и Эстонии.

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