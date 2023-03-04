Президент Европарламента Метсола приехала с визитом в Украину

Президент Европейского парламента Роберта Метсола приехала с визитом в Украину, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в Twitter.

"Хорошо возвращаться в Украину. К этим храбрым людям, которые вдохновили мир. К героям, которые отказываются сдаваться. К тем, кто пожертвовал всем ради наших ценностей. К европейцам, чей дом в нашем Европейском Союзе" , - говорится в сообщении.

Good to be back in Ukraine.With those brave people who inspired the world.With those heroes who refuse to give in.With those who sacrificed everything for our values.With Europeans whose home is in our European Union.???????????????? pic.twitter.com/i5S15DqQtp — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Метсола не указала, в каком городе находится, но опубликовала фото на фоне оперного театра во Львове.

Позже она также сообщила, что провела встречу со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком.

"Будущее Украины - это членство в Европейском Союзе. Мы пройдем весь путь вместе с вами" , - написала она.

Ukraine's future is as a member of the European Union.We will walk all the way with you.Great seeing my friend @r_stefanchuk again.Cooperation between @Europarl_EN & @ua_parliament will only grow stronger.???????????????? pic.twitter.com/4Wg10EqvMm — Roberta Metsola (@EP_President) March 3, 2023

Стефанчук на своей странице в Facebook сообщил, что на встрече обсуждались санкции против РФ и выполнение рекомендаций по вступлению Украины в ЕС.

Следует отметить, что во Львове в пятницу состоялась конференция United for Justice, на которой выступил президент Владимир Зеленский.

Во Львове также находились ряд европейских гостей, в частности, президент Латвии, министры иностранных дел Нидерландов и Эстонии.