Spiegel: Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о строительстве танкового завода в Украине, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил руководитель компании Армин Паппергер, пишет Spiegel.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за 200 миллионов евро" , - заявил Паппергер.

По его словам, завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа "Panther" в год. Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Паппергер надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

"Panther" - это концепт нового танка, который концерн Rheinmetall представил летом 2022 года. Это - разработка на основе Leopard 2 и наиболее удобный для стран, которые уже имеют на вооружении "Леопарды". Украина, как известно, в последующие месяцы должна получить первые такие танки от союзников.

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно защитить от российских воздушных налетов.

"Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной" , - сказал он.

Паппергер считает, что для победы Украине нужно от 600 до 800 танков.

"Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало" , - сказал он.

На сегодняшний день Rheinmetall выпускает около 250 танков.

"Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин" , - сказал Паппергер

Паппергер считает, что война продлится "вероятно, годами".