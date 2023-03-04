Сколько украинцы тратят в сети Интернет и магазинах: средний чек

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за май - декабрь 2022 года составило 5 599,2 млн, а их общая сумма - 5 058,2 млрд грн. Это на 1,4% больше по количеству и на 40,5% по сумме чем за аналогичный период довоенного 2021 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Украине и за рубежом проведено 5 194,4 млн безналичных операций на сумму 3 443,9 млрд грн. Это больше на 4,1% по количеству и на 56,9% по сумме по сравнению с маем - декабрем 2021 года.

Средняя сумма одной операции в Украине в мае - декабре 2022 года составляла:

в торговой сети - 290 грн (в аналогичном периоде 2021 года - 231 грн),

по переводу с карты на карту - 2 448 грн (1 552 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет - 379 грн (359 грн)

По данным НБУ, количество платежных терминалов в торговой и сервисной сети по сравнению с январем 2022 года было меньше на 6,5% и составило 359,2 тыс.

В то же время количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в частности в сети Интернет, в декабре 2022 года уже превысило довоенный уровень и составило 316,2 тыс.

Из-за временной оккупации отдельных территорий сократилось и количество работающих банкоматов - до 15,6 тыс. в декабре 2022 года (это на 15% меньше по сравнению с довоенным январем).

Количество платежных карт, которые использовали для проведения расходных операций в декабре 2022 года, составило 46,3 млн, что на 4% меньше, чем в прошлом году.

В феврале-апреле 2022 года представление статистической отчетности по операциям с платежными картами было приостановлено

Напомним, по данным ПриватБанка, больше всего в 2022 году украинцы тратили с карточек на покупку продуктов питания - по итогам года объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах выросли на 20% - с 221 до 265 млрд грн, а доля расходов на продукты в общем объеме расходов украинцев составляет 48%.