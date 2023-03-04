В британской разведке оценили ситуацию вокруг Бахмута

Украинская оборона города Бахмут на Донбассе находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки.

"Регулярная российская армия и силы "группы Вагнера" продвинулись дальше в северные пригороды города, которые сейчас являются удерживаемым Украиной рубежом, уязвимым для российских атак с трех сторон" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Украина усиливает этот район элитными подразделениями, и за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом поставки из Бахмута в город Часов Яр.

"Подконтрольные украинской власти пути снабжения из города становятся все более ограниченными" , - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Великобритании предусматривало ухудшение условий для передвижения по местности в районе Бахмута, что вероятно может дать преимущество украинским защитникам.