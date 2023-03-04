Bloomberg: Россия в обход санкций покупает необходимую для войны электронику

Россия, похоже, успешно обходит санкции Европейского Союза и "Большой семерки", чтобы обеспечить поставки полупроводников и других технологий, необходимых для ее войны в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как заявил европейский дипломат на условиях анонимности, российский импорт в значительной степени вернулся к довоенному уровню 2020 года. Анализ данных по торговле показывает, что передовые микросхемы, произведенные в ЕС и других союзных странах, поставляются в Россию через третьи страны, такие как Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

После вторжения в Украину год назад страны ЕС и "Большой семерки" ввели несколько раундов санкций, чтобы ослабить российскую военную машину и подорвать ее экономику. Данные свидетельствуют о том, что реальное воздействие в некоторых областях пока не соответствует тому, на что можно было бы надеяться.

Поставки из Китая в Россию также выросли, поскольку Пекин играет все более важную роль в снабжении Москвы, добавил европейский дипломат. Эти страны, не входящие в ЕС, сами не ввели санкции против России, но большинство из них неоднократно отрицали, что помогают Кремлю.

ЕС ввел санкции в отношении почти 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на многие ключевые источники доходов Москвы. Но некоторые официальные лица обеспокоены тем, что блоку по-прежнему не хватает эффективного аппарата для обеспечения соблюдения этих мер, и он отстает от США.

Имея более долгую историю применения санкций против иностранных держав, США имеют централизованное агентство, более эффективные процедуры сбора информации, а также строгое законодательство и инструменты для обеспечения соблюдения правил внутри страны и за рубежом.

В ЕС правоприменение представляет собой лоскутное одеяло, которое в основном ложится на плечи государств-членов.

В то время как Европейская комиссия следит за выполнением и дает рекомендации, национальные власти несут ответственность за выявление нарушений и наложение штрафов. А это значит, что результаты противоречивы.

Продажи полупроводников через Казахстан

На первый взгляд санкции кажутся эффективными. Экономика России сократилась, и многие ее банки и компании остаются отрезанными от международных финансовых и торговых систем. Имеются также свидетельства того, что ограничения на европейские и американские технологии ослабили ключевые российские отрасли и подорвали их способность к инновациям в будущем.

Но информация, собранная базирующейся в Женеве организацией Trade Data Monitor, указывает на то, что некоторые подпадающие под санкции товары, особенно передовые полупроводники, переправляются в Россию через третьи страны, многие из которых резко изменили свое торговое поведения после российского вторжения.

В некоторых случаях экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях в Украине, фактически вырос с нуля до миллионов долларов.

Казахстан является показательным примером. В 2022 году центральноазиатская страна экспортировала в Россию передовых полупроводников на сумму 3,7 млн долларов по сравнению с 12 тыс. долларов за год до начала войны.

В период с 2017 по 2021 год Россия ежегодно покупала передовые микросхемы и интегральные схемы в среднем на 163 млн долларов в ЕС, США, Японии и Великобритании. В 2022 году эта сумма упала примерно до 60 млн долларов.

Данные показывают, что Турция, Сербия, ОАЭ и полдюжины других стран Восточной Европы и Центральной Азии помогли восполнить дефицит. Между тем, поставки высокотехнологичных компонентов в эти страны из стран-союзников выросли на аналогичную сумму.

По словам дипломата, такие же закономерности проявляются в сотнях товарных категорий, но особенно остро они проявляются, когда речь идет о передовых чипах и интегральных схемах, которые можно использовать в военных целях.

Поскольку война России в Украине идет уже второй год, ЕС и его союзники все больше внимания уделяют затыканию любых лазеек и предотвращению обхода введенных ими санкций.

Напомним, западные союзники подталкивают Объединенные Арабские Эмираты к прекращению экспорта критически важных товаров в России. Они стремятся лишить армию Владимира Путина компонентов, необходимых для ее войны против Украины.