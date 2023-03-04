В Украине больницы будут строить по новым нормам: что изменится

В Украине с 1 марта вступили в силу новые государственные строительные нормы для больниц. В частности, теперь улучшатся условия содержания пациентов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Согласно новым нормам пациентов будут размещать в просторных одно- или двухместных палатах, которые будут оборудованы душем и туалетом.

При этом отдельно будут обустроены помещения отдыха членов семей, которые находятся с пациентом.

Также возле главного входе в медучреждение будут расположены паркоместа для людей с инвалидностью. На территории больниц появятся паркоместа для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, а также зарядные устройства для электромобилей.

Существенное внимание уделят принципам безбарьерности. В медучреждениях будут широкие коридоры и дверные проемы с системами навигации, в том числе с аудио указателями. Для нужд маломобильных групп населения будут обустроены отдельные санитарно-гигиенические помещения.

"Изменения будут касаться как строительства новых больниц, так и реконструкции уже имеющихся медучреждений. Нормы будут распространяться на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и в отдельных частях реставрации" , - отмечают в Кабмине.

Согласно нововведениям изменится и проектирование отделений. Они больше не будут хаотично разбросаны по больнице, а будут располагаться в соответствии с тем, насколько они взаимосвязаны друг с другом.

Напомним, еще в январе глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что Россия разрушила в Украине сотни медучреждений и повредила около тысячи. Их уже восстанавливают.