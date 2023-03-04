Луценко заявил, что его с подразделением вывели из Бахмута

Экс-генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко сообщил, что отныне не будет воевать в Бахмуте - его переводят в территориальную оборону, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Луценко в Facebook.

"Получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ Бахмута и продолжить службу в ТРО.

Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление.

Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в ОП...

Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще и меньше глаз БПЛА".

Луценко назвал это решение "политической местью".

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