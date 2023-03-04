SpaceX вывела на орбиту очередную партию со спутниками Starlink
Американская компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, осуществила очередной запуск ракеты Falcon 9. На этот раз вывела на орбиту еще 51 спутник системы Starlink, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Twitter-аккаунт SpaceX.
Ракета Falcon 9 стартовала с калифорнийской базы Космических сил Ванденберг.
Уже через 8 минут и 45 секунд после запуска первая ступень ракеты вернулась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль Of Course I Still Love You, который, со своей стороны, был расположен в Тихом океане у побережья Калифорнии.
Спутники Starlink были развернуты на орбите спустя 15 минут после старта.
Напомним, что SpaceX недавно запустила в космос спутники V2 mini, которые будут предоставлять усовершенствованный сигнал для системы интернета Starlink.