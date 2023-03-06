WSJ: План ЧВК "Вагнера" под Бахмутом сработал

Целью ЧВК "Вагнер" было не столько взятие Бахмута, сколько истощение украинских военных. В определенной степени этот план сработал, поскольку за восемь месяцев боев за город Украина потеряла часть войск, необходимых для весеннего наступления.﻿﻿ Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.

WSJ пишет, что, несмотря на значительные потери, "Вагнеру" удалось достичь определенных результатов под Бахмутом.

"С их политикой расстрела на месте солдат, которые пытаются отступить или сдаться, и игнорированием потерь, шокирующих для современной войны, одноразовые штрафные батальоны "Вагнера" стали уникальной угрозой для украинских защитников, продвигаясь в то время, когда регулярные российские войска остаются в значительной степени в тупике.

Ни одна армия в демократическом обществе не может продолжать посылать волну за волной солдат на неизбежную смерть, чтобы выиграть еще несколько сотен метров. Даже регулярные Вооруженные силы России, известные своей высокой толерантностью к потерям, уклоняются от отправки войск на явно самоубийственные миссии. Однако именно такой подход позволил

"Вагнеру" подойти к черте захвата Бахмута ценой, которую украинские и западные официальные лица оценивают в десятки тысяч российских жертв" , – говорится в публикации WSJ.

Издание отмечает, что за восемь месяцев боев за Бахмут Украина также понесла большие потери, потеряв часть войск, необходимых для весеннего наступления с новым вооружением, предоставленным США и другими союзниками.

Командир батальона третьей штурмовой бригады, старший лейтенант Петр Горбатенко рассказал изданию, что в Бахмуте в течение 24 часов до 18 волн "вагнеровцев" могли атаковать один окоп.

"У бойца "Вагнера" нет возможности отступить. Единственный шанс выжить - это идти вперед. И эта тактика работает. Это война зомбированных. Они забрасывают нас пушечным мясом, стремясь нанести максимальный урон. Очевидно, что мы не можем ответить тем же, потому что у нас не так много личного состава, и мы чувствительны к потерям" , – рассказал он.

WSJ пишет, что целью "Вагнера", по словам Евгения Пригожина, было не столько взятие Бахмута, сколько разгромить украинских военных.

"В определенной степени этот план сработал, поскольку в последние месяцы Украина бросила на защиту города несколько своих лучших бригад. Несмотря на соотношение потерь, это, в конце концов, сработало в пользу Москвы, учитывая большую численность населения России и тот факт, что Россия обменивала плохо обученных заключенных на жизнь украинских военных" , – отмечает издание.

WSJ считает, что такие потери в районе Бахмута ставят под угрозу способность Киева осуществить стратегическое контрнаступление, как только весной закончится сезон грязи и грунтовые дороги снова станут проходимыми.