СМИ: Саудовская Аравия повысила цены на нефть для Азии и Европы

С апреля странам Азии и Европы придется платить больше за нефть из Саудовской Аравии, сообщает Украинская правда.

Саудовская Аравия дала понять, что "видит рост спроса на нефть в Азии и Европе, подняв цены на поставки сырой нефти в эти регионы".

Многие эксперты предсказывают повышение цен на нефть до уровня 100 долл/баррель на фоне восстановления экономики Китая после отмены коронавирусных ограничений и замедления инфляции в других регионах мира.

"Контролируемая государством "Saudi Aramco" повысила большинство официальных цен для Азии на апрель. Главная для компании нефть сорта "Арабская легкая" стала дороже на 2,5 долл за средний региональный показатель и на 50 центов дороже, чем в марте" , – говорится в материале.