Ситуация на фронте к утру 6 марта: информация Генштаба

За прошедшие сутки, 6 марта, Силы обороны Украины отразили более 95 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"За прошедшие сутки противник нанес 27 авиационных и 4 ракетных удара. Совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения россией дальнейших ракетных ударов является высоковероятной по всей территории Украины" , — отметили в ведомстве.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. В течение суток оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Искрисковщина и Волфин Сумской области и Бударки, Ветеринарное, Ольховатка, Стрелка, Красное, Терново и Огурцово на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Песчаное Харьковской области; Куземовка, Белогоровка, Невское, Краснопоповка и Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не прекращает попыток штурмовать Бахмут и окрестные населенные пункты. Обстреливал Железнянское, Дубово-Василовку, Орехово-Василовку, Бахмут, Ивановское, Богдановку, Часов Яр, Курдюмовку, Клещиевку, Широкую Балку, Озаряновку, Дружбу, Григорьевку, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты провели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Северное, Победа и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 21 населенного пункта. Среди них — Веселое, Авдеевка, Водяное, Бердичи, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление.

Обстрелов испытали более 40 населенных пунктов, в частности, Новоселка и Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе и Каменское в Запорожье, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области и город Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения и повреждение гражданской инфраструктуры.

"Для введения в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупирована территория Автономной республики Крым).

Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск. Основная причина в отсутствии достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", — отметили в Генштабе.

По данным ведомства, в Волновахе Донецкой области российские оккупанты обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища и принудительно привлекают студентов к ремонтным работам.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.