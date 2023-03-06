Погода в Украине на 6 марта: Снег и гололед

Сегодня, 6 марта, в некоторых областях Украины ожидаются осадки в виде снега, на дорогах гололед. Температура в Киеве около 2-4° тепла﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"В западных и северных областях небольшой снег (днем местами), на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков" , — пишут синоптики.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 1-6° тепла, на юге страны до 9° тепла.

На Киевщине небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.