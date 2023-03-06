В Киеве на уборку снега выехали 184 единицы техники

Утром 6 марта Киев убирают от снега 184 единицы техники, сообщает Украинская правда.

"Продолжается обработка дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами, а также уборка снега. Работают 184 единицы техники и 152 человека из 25 бригад по ручной уборке "Киевавтодора". Дворы и придомовые территории убирают работники управляющих компаний".

В КГГА призвали водителей и пешеходов учитывать погодные условия и быть максимально осмотрительными на дорогах.