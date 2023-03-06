Ночью над Днепропетровской областью сбили 4 беспилотника

Этой ночью россияне атаковали Днепропетровскую область 4 беспилотниками, все они были сбиты украинскими силами, сообщает Украинская правда.

"Ночью враг атаковал Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed".

Глава ОВА также сообщил, что после 6 часов утра враг ударил по Никопольщине, направив тяжелую артиллерию по Червоногригорьевской общине и Никополю.

По словам Лысака, последствия вражеских атак выясняются, предварительно обошлось без жертв.