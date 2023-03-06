Названы самые экономичные гибридные автомобили

Одним из самых важных аргументов при выборе автомобиля является расход топлива. И это не удивительно, ведь именно затраты на горючее составляют львиную долю в годовых расходах на обслуживание машины, сообщает Автоцентр.

Но вовсе не все готовы сменить автомобиль с ДВС на электромобиль. Поэтому многие автомобилисты отдают предпочтение моделям с гибридными силовыми установками. Однако даже среди таких авто есть как более, так и менее прожорливые. Эксперты издания WhatCar провели исследование и выяснили, какие модели этой категории могут похвастаться самым низким расходом топлива.

В ТОП-10 гибридов с самым низким расходом топлива вошли:

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid – 3,91 л на 100 км (2,27 л/100 км в городском режиме);

Toyota Yaris 1.5 Hybrid (нового поколения) – 3,92 л на 100 км;

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid – 4,2 л на 100 км;

Renault Clio 1.6 petrol hybrid 140 – 4,56 л на 100 км;

Toyota Prius 1.8 VVT-i – 4,66 л на 100 км;

Suzuki Swace 1.8 Hybrid – 4,68 л на 100 км;

Kia Niro Hybrid – 4,69 л на 100 км;

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid – 4,76 л на 100 км;

Toyota Yaris 1.5 Hybrid (предыдущего поколения) – 4,78 л на 100 км;

Toyota RAV4 2.5 Hybrid 2WD (нового поколения) – 4,8 л на 100 км.

Помимо самых экономичных моделей гибридных машин эксперты издания назвали и самые прожорливые. Список таких автомобилей более короткий и состоит из трех представителей этого сегмента. В него вошли: