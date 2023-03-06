Ночью РФ запустила по Украине 15 "Шахедов", 13 из них сбили – Игнат

Спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы сбили 13 из 15 дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне запустили по Украине ночью 6 марта, сообщает Украинская правда.

"Были запущены дроны с северного направления. Это были дроны-камикадзе типа "Шахед-136" иранского производства. Было 15 запущено и 13 из них уничтожено противовоздушной обороной, различными огневыми средствами" , - заявил спикер ВС ВСУ.

Игнат назвал такой результат работы воздушников "довольно неплохим".

Он призвал жителей Украины не игнорировать воздушные тревоги.