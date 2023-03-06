Генштаб: ВСУ за сутки ликвидировали 15 БПЛА, 11 ББМ и 650 солдат РФ
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, Россия в войне против Украины уже потеряла 153 770 военных, 3 423 танка, 2 086 беспилотников и 6 703 ББМ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 153 770 (+650) человек ликвидировано,
- танков – 3 423 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 6 703 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 2 433 (+7) ед,
- РСЗО – 488 (+0) ед,
- средств ПВО – 250 (+2) ед,
- самолетов – 302 (+0) ед,
- вертолетов – 289 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 086 (+15) ед,
- крылатых ракет – 873 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 307 (+8) ед,
- специальной техники – 234 (+2) ед.
Данные уточняются.