Российские СМИ сообщили, что ФСБ якобы предотвратила покушение на олигарха Константина Малофееваз, который финансировал российских боевиков, действующих на территории украинского Донбасса, сообщает Украинская правда.

"Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля – председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева" , - сообщили в ФСБ.

Сообщается, что за попыткой убийства олигарха якобы стоит "проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ один из организаторов "Русского добровольческого корпуса" гражданин России Денис Капустин".

РосСМИ напоминают, что этот человек также участвовал "в атаке на села в Брянской области", во время которой якобы были убиты два местных жителя.

По данным ФСБ, автомобиль Малофеева планировали подорвать с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства, как это было с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной.

Российские СМИ опубликовали видео, на котором якобы запечатлено установление взрывного устройства под машину, а также якобы его обезвреживание с помощью робота.

Также российская спецслужба заявила, что якобы в августе 2022 года предотвратила организованную Капустиным диверсию – взрыв на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области. Тогда якобы исполнители – россияне Кейнер и Ушков – были убиты.

В России против Капустина возбуждено уголовное дело по статьям "Теракт", "участие в деятельности террористической организации" и "незаконный оборот взрывчатых веществ".