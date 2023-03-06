Драка депутатов и протесты. В Грузии рассматривают закон об "иноагентах"

Парламент Грузии сегодня рассматривает скандальный законопроект об "иноагентах". Из-за обсуждения антиевропейского документа депутаты устроили потасовку.﻿ Об этом, со ссылкой на "Новости Грузии" и "Грузия Онлайн", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Сегодня комитет парламента Грузии по юридическим вопросам приступил к рассмотрению двух законопроектов о так называемых "агентах". Оппозиционные депутаты, в частности Единое Национальное движение, устроили словесные споры с представителями правящей партии "Грузинская мечта".

Кроме того, между парламентариями произошла массовая драка, после которой часть оппозиционеров покинула зал заседания.

A fight in the Parliament of Georgia between the Chairman of the UNM Levan Khabeishvili and the Chairman of the Legal Affairs Committee of the Parliament, Georgian Dream MP Henri Ohanashvili.

Video by TV Pirveli - ტელეკომპანია პირველი. pic.twitter.com/IcyZ11tkYt — Mikhail Kulakov (@mikkulakov) March 6, 2023

Во время рассмотрения скандального закона под зданием парламента Грузии активисты устроили митинг против принятия документа. В знак поддержки оппозиционеры вывесили из окон парламента флаги Грузии и Евросоюза.

Eu and Georgia flags outside the parliament right now with the EU anthem on the background. pic.twitter.com/JhviaWFhx3 — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 6, 2023

Также оппозиционные депутаты развернули на заседании комитета плакат с уже известной на весь мир фразой украинского пограничника "Русский военный корабль иди на...".

Напомним, в конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", который является фактически копией российского закона. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "иноагентов".

В некоторых случаях за нарушение норм этого закона авторы предлагают тюремные сроки. Евросоюз ранее заявил, что принятие таких законов несовместимо с выполнением рекомендаций по приобретению Грузией статуса кандидата в члены ЕС.