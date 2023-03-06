Пентагон: Падение Бахмута не станет переломом в войне
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что город Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и его падение не обязательно будет означать, что Москва возобновила динамику своих военных усилий. Об этом он сказал во время визита в Иорданию, сообщает Украинская правда.
"Я думаю, что это больше символическое значение, чем стратегическое и оперативное", - сказал Остин журналистам, добавив, что он не берется прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками, или когда именно.
"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", - добавил Остин.
Напомним, генерал-майор Вооруженных сил Австрии Бруно Гофбауэр считает, что город Бахмут не падет в ближайшее время.
Британская разведка 4 марта сообщала, что украинская оборона города Бахмут на Донбассе находится под все более сильным давлением, в городе и его окрестностях идут интенсивные бои.