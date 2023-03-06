Зеленский собрал Ставку: Оборона Бахмута будет продолжена

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Военные выступили за продолжение обороны Бахмута, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

На заседании командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта.

"Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Оценивая ход оборонной операции, президент задал вопрос главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дольнейшем усилении наших позиций в Бахмуте" , - говорится в релизе.

Кроме этого, на заседании был рассмотрен вопрос поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

Напомним, ранее Зеленский отмечал, что украинские военные будут защищать Бахмут, пока это будет разумно.