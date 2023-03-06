Bild: Зеленский и Залужный спорят по поводу Бахмута

Президент Владимир Зеленский дискутирует с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным относительно битвы за Бахмут Донецкой области. Об этом в своем материале утверждает немецкий таблоид Bild, сообщает Деловая столица.

В издании напоминают, что именно Бахмут долгое время остается наиболее горячей точкой войны России против Украины.

Журналисты также напоминают, что российские оккупанты пытаются окружить город с украинскими защитниками. В издании отметили, что нигде больше не погибло столько военных, а тактика "мясорубки" России нигде больше не была настолько кровавой. К тому же ни одна другая горячая точка на фронте не вызывает более бурных дискуссий внутри украинского общества.

Bild сообщило, что между Зеленским и Залужным возник спор по поводу битвы за город: у них были принципиально разные взгляды на то, как армия должна реагировать на ситуацию вокруг Бахмута.

Из нескольких источников в политическом руководстве Киева немецкому таблоиду стало известно, что Залужный несколько недель назад уже рекомендовал подумать о выходе из Бахмута по тактическим соображениям.

Bild пишет, что с военной точки зрения город не имеет стратегического значения, выход из разрушенного города не имел бы решающего влияния на ход российско-украинской войны. Из-за одного только фактора концентрации оккупантов и размещения тысяч наемников "Вагнера" Бахмут стал политическим символом. В декабре Зеленский объявил город "крепостью".

В неустанных попытках взять город штурмом Россия потеряла тысячи солдат, в том числе бывших пленников. Более полугода страна-агрессор ведет борьбу за захват восточноукраинского города. Но хотя потери россиян, как говорится, значительно больше, во время самоотверженной обороны города погибли и многие украинские военные. Якобы именно на этом фоне Залужный настаивал на возможном выходе из Бахмута на одной из ранних стадий обороны.

Украинское правительство сказало Bild, что решение держаться за Бахмут было правильным. Даже в этих условиях российской армии был нанесен серьезный ущерб как в кадровом, так и в материальном плане. К примеру, было уничтожено немало танков и бронетехники.

Издание пишет, что по данным украинских военных, главнокомандующий ВСУ работает только на победу над российскими войсками и пытается максимально защитить своих солдат.

В то же время, это привело к возникновению общественных дискуссий по поводу ситуации вокруг Бахмута.

Позицию Залужного разделяет большинство бойцов, которые сейчас удерживают город. Украинский военный аналитик, пожелавший остаться неназванным, сказал Bild, что подавляющее большинство солдат в Бахмуте не понимают, почему город удерживают.

"Вопросы, которые задают себе ребята из Бахмута: какова стратегия? Зачем нам окапываться, когда нас окружает враг?" – подчеркнул аналитик.

Напомним, по данным американского Института изучения войны (ISW), ВСУ совершают ограниченный тактический отход в Бахмуте. Как говорится в отчете Института, украинские силы, возможно, отходят со своих позиций на восточном берегу реки Бахмутка. Об этом свидетельствуют недавние геолокационные кадры разрушения железнодорожного моста через реку на северо-востоке Бахмута.

В то же время ISW уверен, что украинская оборона Бахмута остается стратегически обоснованной, поскольку она "продолжает поглощать российскую живую силу и технику в то время, как украинские войска не понесут чрезмерные потери".