Граждан Днепропетровщины просят вернуть оружие, которое им раздали в начале войны

Граждане Днепропетровской области должны вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которое им давали в начале полномасштабного вторжения России, в течение 10 дней, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения гражданским гражданам предоставили оружие для защиты их семей и домов. Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие.

Остальные оставили "на руках". Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке".

Согласно приказу МВД от 07.03.2022 № 175, по которому людям, участвующим в отпоре российской агрессии, выдавали огнестрельное оружие, отмечается, что полиция принимает оружие обратно, которые подлежат возврату гражданскими лицами в течение 10 дней после прекращения или отмены действия военного положения.

Также люди должны вернуть оружие, если не могут или не хотят участвовать в отпоре вооруженной агрессии или в случае изменения места жительства.