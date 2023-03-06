Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"

Российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после слов "Слава Украине", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видео расстрела, которое распространяют в сети, Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.

Сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео расстрела.

На нем украинский военный, который попал в плен оккупантов, говорит:﻿ "Слава Украине".

После этого российские захватчики расстреливают пленного со словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".

На убийство украинского защитника отреагировали в ОП.

Глава офиса президента написал, что военные преступления культивируются на России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".

Прямая речь:

"Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще - это пример их национальной ничтожности и слабости.
За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее".

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