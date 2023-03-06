Россияне расстреляли украинского военного после слов "Слава Украине"
Российские захватчики расстреляли безоружного украинского военнопленного после слов "Слава Украине", сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видео расстрела, которое распространяют в сети, Telegram-канал главы ОП Андрея Ермака.
Сразу несколько блогеров и каналов опубликовали видео расстрела.
На нем украинский военный, который попал в плен оккупантов, говорит: "Слава Украине".
После этого российские захватчики расстреливают пленного со словами: "Да ты ж су*а. Сдохни, су*а".
На убийство украинского защитника отреагировали в ОП.
Глава офиса президента написал, что военные преступления культивируются на России и отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах".
Прямая речь:
"Убийство человека, попавшего в плен - еще один пример этого. А еще - это пример их национальной ничтожности и слабости.
За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет спрятаться от нее".