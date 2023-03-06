Euractiv: Болгария передавала оружие Украине через посредников

Болгария за последние два года отправила в Украину оружия на сумму более 1 миллиарда долларов. Поставки осуществлялись через страны-посредники, включая США, Великобританию и Польшу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Euractiv.

Бывший министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов заявил, что болгарские компании не продают оружие и боеприпасы напрямую Украине, потому что существует практика реализации соглашений через зарубежные программы.

В 2022 году болгарские компании по производству оружия отправили рекордное количество своей продукции за границу, например, в Польшу и Румынию, откуда она была переправлена на Украину.

По данным издания, впервые Болгария поставила оружие в Украину еще до полномасштабного вторжения России. Хотя в период с начала 2021 года по 24 февраля 2022 года Украина не заключала прямых контрактов с болгарскими компаниями по производству оружия, они являются основными экспортерами оружия и боеприпасов, изготовленных по советским стандартам, для Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Болгария выступила против отправки оружия в Украину. Президент Болгарии Румен Радев считает, что поставка оружия в Украину приравнивается к "тушению пожара бензином".

Кроме того, Украина попросила правительство Болгарии предоставить Украине боеприпасы. Однако у Софии нет возможности их передать, потому что у Болгарии нет достаточного количества снарядов.