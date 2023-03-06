КГГА: ГБР проведет в Киеве следственный эксперимент со стрельбой

Государственное бюро расследований будет проводить 9 марта следственный эксперимент на Осокорках в Киеве, из-за которого могут раздаваться звуки стрельбы, а движение транспорта будет частично ограничено, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Предупреждается, что 9 марта в микрорайоне Осокорки ГБР будет проводить следственный эксперимент с применением стрелкового оружия.

Проведение следственного действия запланировано на четверг в период с 10:00 до 15:00 по адресу: пересечение улиц Центральной и Садовой 120 (микрорайон Осокорки, Дарницкий район).

Кроме того, Государственное бюро расследований предупреждает, что в районе проведения мероприятий будет ограничено движение автомобилей.

"Просим жителей учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости".