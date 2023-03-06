Зеленский уволил замглавы СБУ и руководителей нескольких облуправлений

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении нескольких руководящих сотрудников Службы безопасности Украины и региональных управлений СБУ, сообщает Деловая столица.

Документы обнародованы на сайте главы государства.

Так, согласно указу №130/2023, Александр Якушев уволен с должности заместителя главы СБУ.

Кроме того, были уволены:

начальник управления СБУ в Сумской области Эдуард Федоров;

начальник управления СБУ в Запорожской области Борис Безрукий;

начальник департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Игорь Носко;

начальник департамента хозяйственного обеспечения Александр Провоторов.

Зеленский также назначил Олега Красношапку начальником управления СБУ в Сумской области, а начальником департамента охраны государственной тайны и лицензирования — Олега Храмова.