Перехват ГУР: Россия мобилизует в свою армию больных гепатитом

Государство-агрессор Россия набирает в свою армию больных окупантов. Это связано с нехваткой личного состава в подразделениях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Разведке удалось перехватить разговор одного из окупантов со своей женой. Из нее становится понятно, что оккупант болен гепатитом. При этом во время мобилизации его не осматривали врачи, а сразу были направлены в зону боевых действий.

Женщина жалуется, что ее мужа пообещали отпустить домой только после того, как в армии окупантов будет мобилизован кого-то другого.

Напомним, что российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре с супругой на отсутствие подкрепления и отказ командования вывести их из первой линии фронта.

Российский военнослужащий пожаловался в телефонном разговоре на то, что их забросили в зону боевых действий без подготовки.