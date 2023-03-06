Казнь пленного украинского бойца: омбудсмен и генпрокурор сделали заявления

Офис генерального прокурора возбудил уголовное производство по факту казни украинского военнопленного российскими солдатами. А Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил своим иностранным коллегам видео с расстрелом уграинского героя, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили Лубинец и генеральный прокурор Андрей Костин.

"Видео жестокого и дерзкого расстрела безоружного человека сегодня всколыхнуло общество. Главное следственное управление СБУ зарегистрировало уголовное производство по ст. 438 ч. 2 УК – нарушение законов и обычаев войны. Процессуальное руководство будут осуществлять прокуроры Офиса Генерального прокурора. Даже у войны есть законы. Есть нормы международного права, которыми систематически пренебрегает преступный российский режим. Но рано или поздно за преступлением будет наказание" , — цитирует Костина пресс-службы Офиса генпрокурора.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркнул, что Россия ответит за совершенные преступления.

"России придется отвечать за каждое совершенное военное преступление. Расстрел попавшего в плен украинского военнослужащего — это нарушение Женевских конвенций. Это проявление низости и подлости… Цель Украины, как и всего демократического мира, – привлечение Российской Федерации к ответственности. Отправил это видео международным партнерам и коллегам-омбудсманам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России, — отметил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал главного прокурора Международного суда Карима Хана начать расследование убийства украинского пленного.

"Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за то, что он сказал "Слава Украине". Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом. Крайне важно, чтобы Карим Хан немедленно начал расследование этого чудовищного военного преступления МУС. Виновные должны предстать перед судом" , — подчеркнул глава МИД.

Как сообщалось, 6 марта в сети появилось видео расстрела российскими военными безоружного украинского бойца после того как он произнес "Слава Украине!".