Минэкономики ухудшило прогноз роста ВВП в 2023 году

Министерство экономики пересмотрело прогноз роста ВВП Украины в 2023 году, снизив показатель с 3,2% до 1%, сообщает UBR.

Об этом сообщил замминистра экономики Сергей Соболев в ходе дискуссии в Центре экономической стратегии (ЦЭС).

Основной фактор пересмотра прогноза – предположение, что военные действия не закончатся в середине года, а будут продолжаться "почти целый год".

В то же время Соболев отмечает, что положительно на ВВП влияет улучшение тенденции по поступлению западной помощи в Украину и отсутствие всеукраинских блэкаутов во время отопительного сезона.

Также в министерстве ожидают снижения инфляции, поскольку экономика демонстрирует высокий уровень адаптивности.

"Кажется, мы прошли пик инфляции. В конце прошлого года она достигла 26% и теперь постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26% в 2022 году уменьшится до 24%", – сказал Соболев.

Напомним, что в госбюджет был заложен рост инфляции на уровне 28%. А реальный рост ВВП – 3,2%. При этом до начала атак на энергосистему в Кабмине прогнозировали рост экономики на 4,6% в 2023 году.