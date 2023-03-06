СМИ: Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 46 тысяч человек

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Кабинета министров сообщил о 46 тысячах 104 погибших в результате стихийного бедствия, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Gazeteduvar.

Эрдоган заявил, что в 11 пострадавших от землетрясения провинциях, количество разрушенных или сильно поврежденных зданий составляет 230 тысяч. Он добавил, что многие жители, чьи дома уцелели, не могут вернуться из-за постоянных толчков.

"Мы приступили к созданию контейнерных городов. При необходимости, мы дополнительно увеличим их количество до 100 тысяч в течение 2 месяцев. Наша цель - перевезти полмиллиона людей, переживших землетрясение, в районы, где они смогут жить в безопасных условиях" , - отметил президент.

Он добавил, что разрушения были настолько масштабными, площадь - большой, а климат и условия - суровыми, что власти не смогли достичь желаемой скорости и эффективности в первые моменты работы. Однако в кратчайшие сроки удалось открыть дороги и привести в эксплуатацию инфраструктуру.

Напомним, возле города Газиантеп с населением более 1 млн человек на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8 балла. Его эпицентр находился в 37 км от населенного пункта на глубине 10 км.

Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.

Турецкие суды арестовали более 200 человек, причастных к строительству обрушенных во время землетрясений зданий.

В Турции была создана специальная комиссия, которая займется расследованием последствий разрушительных землетрясений в разных регионах страны.