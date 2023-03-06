Кулеба призывает прокурора МУС расследовать расстрел украинского военнопленного

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter.

"Ужасное видео с безоружным украинским военнопленным, казненным российскими войсками только за то, что он сказал "Слава Украине". Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом" , - отметил министр.

"Крайне важно, чтобы прокурор МУС Карин Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках Международного уголовного суда. Виновные должны предстать перед правосудием" , - добавил он.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023

В понедельник украинское общество возмутила видеозапись, на которой очевидно российские военные расстреливают безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине". Это событие вызвало большой резонанс, а Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.