Кулеба призывает прокурора МУС расследовать расстрел украинского военнопленного
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Офис прокурора Международного уголовного суда расследовать обстоятельства расстрела украинского военнопленного, о чем стало известно в понедельник, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter.
"Ужасное видео с безоружным украинским военнопленным, казненным российскими войсками только за то, что он сказал "Слава Украине". Еще одно доказательство того, что эта война является геноцидом", - отметил министр.
"Крайне важно, чтобы прокурор МУС Карин Хан начал немедленное расследование этого ужасного военного преступления в рамках Международного уголовного суда. Виновные должны предстать перед правосудием", - добавил он.
В понедельник украинское общество возмутила видеозапись, на которой очевидно российские военные расстреливают безоружного украинского военнопленного после его слов "Слава Украине". Это событие вызвало большой резонанс, а Служба безопасности Украины открыла уголовное производство.