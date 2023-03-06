Маляр: Россия проводит две информационные кампании против Украины

Страна-агрессор РФ проводит две информационные кампании против Украины, цель которых остановить поставки западного оружия для ВСУ и сорвать мобилизацию, сообщает Новое время.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

По ее словам, Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины с двумя целями:

дискредитировать Украину как получателя оружия;

сорвать мобилизацию и процесс заключения контрактов на службу.

"У этого есть объяснение, потому что оружие и люди, которые его используют, — это то, чего враг больше всего боится. Если первая цель сосредоточена на западном потребителе, то вторая — на украинском" , — отметила она.

Маляр призвала критически оценить любую информацию из неофициальных источников, проверять ее точность и задавать себе вопрос «какова цель распространения такой информации».