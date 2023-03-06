НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в 5 раз больше солдат, чем Украина

В боях за Бахмут Донецкой области потери армий России и Украины составляют 5 к 1, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил военный представитель НАТО на условиях анонимности со ссылкой на CNN.

По его словам, данные основываеются на информации западных разведок.

"На каждого украинского солдата, убитого при защите Бахмута, приходится не менее пяти потерь российских войск" , — говорится в сообщении.

В то же время чиновник добавил, что Украина несет в Бахмуте значительные потери.

Как сообщалось, 6 марта президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Согласно информации, особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте.