Данилов: На сегодняшний день об окружении Бахмута речи не идет

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что об окружении Бахмута Донецкой области на данный момент речи не идет, сообщает Новое время.

"На сегодняшний день об окружении Бахмута речи не идет. Понимаем, что ситуация непростая и поэтому принимаются коллективные решения, что делать на том или ином направлении, как усиливать это направление" , — сказал он в эфире телемарафона в понедельник, 6 марта.

Данилов добавил, что вопрос обороны Бахмута обсуждался на Ставке верховного главнокомандующего.

"Сегодня по меньшей мере полтора часа было обсуждение всех нюансов" , — отметил он.

Во время заседания Ставки главнокомандующего командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказались за продолжение обороны Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорил, что украинские силы во время обороны Бахмута Донецкой области истощают личный состав и военную технику войск РФ, чтобы обеспечить успех будущего контрнаступления ВСУ.