Турецкая оппозиция определилась с кандидатом в президенты

Турецкий оппозиционер Кемаль Киличдароглу 6 марта стал главным соперником президента Реджепа Таипа Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут 14 мая, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Альянс из шести оппозиционных партий избрал Килидароглу своим кандидатом в президенты. 74-летний Килидароглу является председателем второй по величине партии в стране, Республиканской народной партии.

Ожидается, что предстоящие выборы для действующего президента станут самыми сложными за все время его 20-летнего правления. Они проходят на фоне экономических потрясений и критики реакции правительства на разрушительные землетрясения.