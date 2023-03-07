Погода в Украине на 7 марта: В большинстве областей мокрый снег и дождь

Сегодня, 7 марта, в большинстве областей Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, на дорогах гололедица. Температура в Киеве около 4-6° тепла﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

"Ночью в западной части небольшой снег, в Приазовье небольшой снег с дождем, днем в северных, центральных и восточных областях небольшой мокрый снег и дождь; на дорогах местами гололедица; на остальной территории без существенных осадков" , — пишут синоптики.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Крыму 1-6° тепла; днем 3-8° тепла, в южной части 9-14° тепла.

В Киевской области ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 3-8° тепла, в Киеве 0-2° мороза, днем 4-6° тепла.