Ситуация на фронте на утро 7 марта: информация Генштаба

За прошедшие сутки, 7 марта, Силы обороны Украины отразили более 140 атак российских войск на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Противник нанес 50 авиационных и 5 ракетных ударов﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"В частности, во время авиаударов, враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых — сбито. Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населенным пунктам. Угроза нанесения ракетных ударов остается высоковероятной по всей территории Украины" , — отметили в ведомстве.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок не выявлено. За прошедшие сутки обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Карповичи Черниговской области; Стариковое, Голышевское, Павловка, Волфино и Грабовское Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Красное, Терново, Огурцово, Волчанск и Бударки в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону украинских войск. Вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Гряниковка, Невское, Белогоровка и Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Путниково, Фиголовка, Двухлетняя, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Краснопоповка и Диброва — Луганской и Терны, Ямполь, Раздолевка и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Василовка враг совершил 37 атак. Также вел наступление в районах населенных пунктов Белогоровка, Федоровка, Железнянское, Ягодное и Ивановское – успеха не имел. Артиллерийские и минометные обстрелы производились в районах населенных пунктов Железнянское, Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Часов-Яр, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Дружба, Торецк, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты безуспешно проводили наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Красногоровка, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Тонечко, Северное, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись, в частности, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Каменское, Таврическое Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине, а также Змиевка, Дорожное, Херсон, Казацкое, Ольговка, Тягинка, Антоновка и Белозерка Херсонской области.

"Для достижения определенных целей по выдаче российских паспортов, оккупанты продолжают оказывать давление на жителей Запорожской области. В отдельных населенных пунктах, с 1 января, люди, не имеющие паспорта гражданина российской федерации, не могут получить денежные выплаты, в частности, зарплаты. Расчет должен осуществляться исключительно через карты российских банков" , — отметили в Генштабе.

Там добавили, что оккупанты, чтобы обезопасить своих военнослужащих, решили использовать часть городской поликлиники как казарму во временно оккупированном Луганске.