ISW: ВСУ продолжит битву за Бахмут, чтобы истощить "Вагнер"

Силы обороны Украины продолжат бои за Бахмут, чтобы истощить элитные подразделения ЧВК "Вагнер", считают аналитики Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В институте отмечают, что борьба за Бахмут стала для Украины стратегически важной из-за состава российских сил, которые дислоцируются в районе города.

Отмечается, что в сообщениях некоторых западных медиа недавно высказывалось предположение, что Украина тратит элитные войска и дефицитное оборудование в основном на новобранцев ЧВК "Вагнер", которые являются "пушечным мясом". Эксперты ISW считают, что такое замечание в целом справедливо, одновременно подчеркивая, что резерв российских заключенных, пригодных для боевых действий, не является безграничным, и ликвидация десятков тысяч из них в Бахмуте означает, что их не используют для более важных боев.

При этом ISW обращает внимание на то, что российские силы под Бахмутом недавно изменили тактику и привлекли к боевым действиям более высококачественные спецподразделения и элементы регулярных войск.

"ЧВК "Вагнер" по-прежнему, вероятно, использует заключенных для операций в Бахмуте, хотя и в гораздо более ограниченной степени, чем в предыдущие месяцы, из-за огромных потерь, которые понесли новобранцы во время лобовых атак. Но теперь "Вагнер" бросил в бой еще и своих лучших солдат, и именно их уничтожают вместе с новобранцами.

Бахмутская битва может серьезно подорвать лучшие силы

"Вагнера". Основатель ЧВК Евгений Пригожин, судя по его недавним заявлениям, видимо, опасается, что Минобороны России ведет битву за Бахмут до последнего бойца "Вагнера"" , – отмечает ISW.

Аналитики убеждены, что серьезная деградация или уничтожение элитных боевых сил ЧВК "Вагнер" будет иметь положительные последствия за пределами поля боя.