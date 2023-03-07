В Китае подняли вопрос поставок вооружения России
В Китае помощь Соединенных Штатов Америки, направленную на обеспечение безопасности Тайваня, приравняли к поддержке российского вторжения в Украину, сообщает Деловая столица.
"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню"?
Цинь заявил, что "абсурдно" для чиновников США вмешиваться в вопрос Тайваня, и снова назвал это "делом китайского народа": "Ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это", – сказал он.
"Мы продолжим работать с наибольшей искренностью и приложим все усилия для достижения мирного воссоединения. В то же время мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", — заявил дипломат.