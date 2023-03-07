В Китае подняли вопрос поставок вооружения России

В Китае помощь Соединенных Штатов Америки, направленную на обеспечение безопасности Тайваня, приравняли к поддержке российского вторжения в Украину, сообщает Деловая столица.

"Почему США просят Китай не поставлять оружие России, в то время как они продолжают продавать оружие Тайваню"?

Цинь заявил, что "абсурдно" для чиновников США вмешиваться в вопрос Тайваня, и снова назвал это "делом китайского народа": "Ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это", – сказал он.