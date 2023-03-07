На украинский рынок выходит самый вместительный автомобиль Opel

Линейку коммерческих автомобилей Opel на украинском рынке пополнила самая вместительная и грузоподъемная модель – Opel Movano третьего поколения, сообщает Автоцентр.

Эта машина создана на попопулярной платформе в рамках Stellantis Group, на которой также построены Fiat Ducato, Citroen Jumper и Peugeot Boxer. Напомним, что Opel Movano двух предыдущих генераций был унифицирован с Renault Master.

Новинка будет доступная с различными типами кузовов. Прежде всего это фургон, который можно заказать в четырех вариантах по длине (три колесные базы на выбор) и с тремя версиями по высоте крыши. Полезный объем грузового отсека варьируется от 8 до 17 м куб. Ширина между колесными арками составляет 1422 мм, а общая внутренняя ширина – 1870 мм. В исполнении H3 высота бокового дверного проема достигает 2,03 м, что является одним из лучших показателей в классе. Задние распашные двери открываются на угол в 180 или 270 град.

Полная масса варьируется от 3,5 до 4 т. При этом машина может перевозить до 2,1 т груза. Opel Movano также можно заказать и в варианте шасси для установки разнообразных кузовных надстроек. Стандартная кабина – трехместная, однако есть и двухрядная, на 7 человек. В качестве силового агрегата на Opel Movano предлагается 2,2-литровый турбодизель BlueHDi, развивающий 165 л.с. и 370 Нм. Коробка передач – механическая, 6-ступенчатая. В ближайшее время станут известны и цены для украинского потребителя.