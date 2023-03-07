Генштаб: ВСУ за сутки уничтожили самолет и более 1000 солдат РФ

По данным Генерального штаба﻿ ВСУ, Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 154 тысячи 830 военных, 3 432 танка, 6 714 ББМ, 2 456 артиллерийских систем и 303 самолета.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.03.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 154 830 (+1 060) человек ликвидировано,

танков – 3 432 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 6 714 (+11) ед,

артиллерийских систем – 2 456 (+23) ед,

РСЗО – 488 (+0) ед,

средств ПВО – 253 (+3) ед,

самолетов – 303 (+1) ед,

вертолетов – 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2 095 (+9) ед,

крылатых ракет – 873 (+0) ед,

кораблей/катеров – 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 323 (+16) ед,

специальной техники – 236 (+2) ед.

Данные уточняются