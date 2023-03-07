Как идет оборона Бахмута: данные британской разведки

ВСУ продолжают оборонять Бахмут Донецкой области, несмотря на сильное давление и разрушение путей подвоза боеприпасов﻿. Об этом говорится в сводке Министерства обороны Великобритании, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы с обеих сторон. По данным британской разведки, на выходных ВСУ, вероятно, стабилизировали свой оборонительный периметр после предыдущих наступлений россиян на северную часть города.

В то же время, российский удар разрушил мост через единственную асфальтированную дорогу в Бахмут, которая все еще была под контролем Украины по ориентировочным данным на 2 марта. Кроме того, весенняя грязь, вероятно, мешает ВСУ пополнять запасы, поскольку они все чаще прибегают к использованию грунтовых дорог.