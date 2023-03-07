Коррупционный скандал в Минобороны: что думают о нем украинцы

Вопрос о реакции на коррупционный скандал в Министерстве обороны поляризовал украинцев. Немедленных кадровых решений требует половина украинцев.﻿ Об этом, со ссылкой на данные опроса КМИС, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным опроса, 46% респондентов считают, что лучше тщательнее и дольше расследовать, а в то же время столько же (47%) респондентов считают, что должны быть немедленные решения по малейшему подозрению в коррупции.

Как отмечают социологи, позиция по резонансному делу вокруг Министерства обороны не связана с "зрадофильскими" или "депрессивными" настроениями. Об этом свидетельствуют данные о готовности к территориальным уступкам в зависимости от отношения к возможным коррупционным делам в Минобороны. И среди тех, кто требует быстрых решений, и среди тех, кто хочет более тщательного расследования, абсолютное большинство против уступок агрессору.

Социологи также приводят данные о том, как эти две категории респондентов воспринимают запас прочности России в войне против Украины.

"Также можно видеть, что по этому вопросу обе стороны (в конфликте вокруг Министерства обороны) демонстрируют в равной степени оптимизм в войне с Россией" , - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украина, как общество, проходит существенную трансформацию на фоне войны.

"Важно, чтобы с одной стороны власти демонстрировали приверженность настоящим реформам и мы видели действительно системное развитие институциональной сферы, особенно в сфере обеспечения справедливости. С другой стороны, чувствительная к коррупционным делам общественность должна выступать уравновешенным партнером институциональных изменений и помнить о критически важном во время войны принцип "не навреди" , - сказал он.

"Украинцы как нация демонстрируют чудеса сопротивления врагу, и украинцы как нация должны быть способны к цивилизованным дискуссиям и конструктивному диалогу в построении лучшей Украины" , - добавил социолог.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 14-22 февраля 2023 среди 2002 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.