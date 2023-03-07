Угроза российской ракетной атаки высока – Гуменюк

РФ увеличила количество ракетоносителей на боевом дежурстве в Черном море. Общий залп может достигать 24 ракеты типа "Калибр". Их, как правило, Россия использует для точечных ударов по конкретным объектам. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей прочности. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки чрезвычайно высок, потому что они готовы к применению в любой момент" , — объясняет Гуменюк.

По ее словам, наращивание ракетоносителей в море может оказаться и элементом психологического воздействия, направленным на демонстрацию того, что у российской армии достаточное количество боеприпасов.